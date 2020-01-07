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07 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Motosiklet sürücülerine şiddetli fırtına engeli

Motosiklet sürücülerine şiddetli fırtına engeli

Polis ekiplerinden motosiklet sürücüsüne set (arşiv)

Şiddetli Fırtına Kamera Cep Telefonu Polis Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Bekleyen motosiklet sürücüleri detay
-Bir motosikletin ilerlemesi detay

( İSTANBUL )- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçişlerine izin verilmedi İSTANBUL

- İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini arttıran şiddetli fırtına nedeni ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde motosiklet sürücülerinin geçişine izin verilmedi. İstanbul’u etkisi altına alan şiddetli yağmur ve fırtına iki gündür devam ediyor. Olumsuz hava koşuları nedeni ile şehrin birçok bölgesinde çatı uçmaları yaşandı. Akşam saatlerinde şiddetini arttıran fırtına nedeni ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde motosiklet sürücülerinin geçişlerine ise izin verilmedi. Yaşanabilecek kazaların önüne geçmek için sürücüler motosikletleri ile birlikte bir süre köprü girişinde bekletildi. Şiddetli fırtına da zor anlar yaşayan bir motosiklet sürücüsünün o anları ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Diğer bir motosiklet sürücüsünün ilerlemesine ise polis ekipleri fırtınanın önüne set olarak yardımcı oldu.
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