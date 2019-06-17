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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Motosiklet park halindeki otobüse çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - İZMİR

Motosiklet park halindeki otobüse çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - İZMİR

- Ekiplerin kaza yeri incelemesi yapmasıİZMİR (AA) - İzmir ’in Buca ilçesinde motosikletin park halindeki otobüse çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Vedat Özer idaresinde 35 ACZ 240 plakalı motosiklet Onat Caddesi'nde sol şeritte park halindeki 35 S 95142 plakalı otobüse arkadan çarptı.Kazada, sürücüyle motosikletin arkasında oturan Orhan Seyrek (36) yaralandı. Sağlık ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü Vedat Özer hayatını kaybetti. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Orhan Seyrek’in ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Kazada yaşamını yitiren Vedat Özer'in bir ay önce baba olduğu öğrenildi. Özer'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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