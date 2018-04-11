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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Motosiklet kamyona arkadan çarptı:1 ölü

Motosiklet kamyona arkadan çarptı:1 ölü

Olay yerinden görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

Polis Merkezi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Kamyon Şoförü Motosiklet Sürücüsü 


- İzmir'in Karabağlar ilçesinde, motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybeden geç sürücü, aynı yöne giden bir kamyona arkadan çarptı. Kaza sonucu, motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, bugün saat 21.00 sıralarında İzmir-Çeşme Otoyolu Limontepe Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Özcan İmza plakasız motosikleti ile Çeşme yönüne seyir halinde olduğu sırada, henüz belirlenemeyen bir neden direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yönde giden F.K. idaresindeki 35 DAA 16 plakalı kamyona arkadan çarptı. İmza, çarpmanın etkisiyle yola savrulurken, kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, genç sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. İmza’nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, kamyon şoförü F.K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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