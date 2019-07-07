Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza anı görüntüleri ortaya çıktı

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( ADIYAMAN ) ADIYAMAN



- Adıyaman’da, yaklaşık bir ay önce 2’sinin ağır 3 kişinin yaralandığı motosiklet ile otomobilin çarpıştığı feci kazanın, kaza anı görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, Aziz Tunç idaresindeki 02 FR 950 plakalı otomobil ile Nihat Yıldırım idaresindeki 02 HN 818 plakalı motosiklet, 28 Mayıs 2019 tarihinde Atatürk Bulvarı Hastane Kavşağı'nda çarpışmıştı. Yaşanılan feci kazada sürücülerden Aziz Tunç, Nihat Yıldırım ile motosiklette yolcu olarak bulunan Hasan Akbıyık yaralanmış, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Nihat Yıldırım ve Hasan Akbıyık’ın ağır yaralandığı kazanın kaza anı görüntüleri ortaya çıktı. KGYS kameralarına saniye saniye yansıyan kaza anının görüntüleriyle, feci kazanın kural ihlali ve dikkatsizlikten kaynaklandığı anlaşıldı.

