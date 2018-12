Motosiklet hırsızlarını polis ekiplerinin şüphesi ele verdi: 6 gözaltı

-Adliyeden detay



- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde polis ekiplerinin şüphesi üzerine çalıntı bir motosikletle yakalanan ve daha önceden de 3 motosiklet hırsızlığı olayına karıştıkları belirlenen 6 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre 12 Aralık tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesinde devriye atan polis ekipleri sabah saatlerinde Körfez Mahallesi’nde bulunan Milli İrade Meydanı’nda park halindeki bir otomobil içerisindeki şahıslardan şüphelenerek aracın yanına gitti. Ekipler tarafından araçta kimlik kontrolleri yapılan H.E.(18), E.E., R.Ö., M.N. ve E.E., içerisinde bekledikleri otomobilin yanında düz kontak halde bir motosikletin bulunması üzerine gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, İzmit Saraybahçe Polis Merkezi Amirliği’ne götürülürken, emniyette yapılan incelemelerde motosikletin Başiskele ilçesinde çalındığı tespit edildi. Şahıslar 3 tane motosiklet çaldıklarını itiraf etti Gözaltına alınan şahıslar, şahısların Başiskele ilçesi Mahmutpaşa ve Yeşilyurt mahallelerinde çalınan 2 motosikletle de ilişkili olabileceği ihtimali üzerine Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği’ne götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan H.E., E.E., R.Ö., M.N. ve E.E., motosikleti S.K. (18) simli şahıs ile birlikte çaldıklarını itiraf ederek, çaldıkları motosikletlerden birisinin de Derince ilçesi Yenikent Mahallesi’nde olduğunu söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler “Motosiklet faresi” çıktı Şahısların itirafı üzerine çalıntı motosikletin bulunması için Derince ilçesinde ekipler tarafından yapılan incelemede çalıntı motosiklet ele geçirilemezken, şahıslardan S.K.’nin çalınan motosikleti Derince’de bulunan bir benzin istasyonuna getirip daha sonra tekrar götürdüğü tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan operasyonla S.K. isimli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinde S.K., H.E. ve E.E.’nin hırsızlık suçundan arama kayıtları olduğu öğrenildi. Öte yandan, E.E.'nin Derince ve körfez ilçesi bölgesinde 30 adet motosiklet hırsızlığından suç kaydı bulunan S.K.’nın ise Başiskele ilçesi bölgesinde ‘Motosiklet faresi’ olarak tanındığı öğrenildi. Şahıslardan 2’si adliyeye sevk edildi Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslardan E.E., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, S.K. (18), H.E. (18), Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Yaşları 18’den küçük olduğu belirlenen E.E., R.Ö., M.N. ise Kocaeli Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.