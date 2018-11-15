Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Motosiklet hırsızı çete kamerada

Motosiklet hırsızı çete kamerada

Hırsızlık anları

Çete Lideri Harekat Polisi Polis Ekipleri Özel Harekat Polisleri Oto Hırsızlık 

-Şube çıkışı
--Arşiv-
-Operasyon anı

( İSTANBUL )- İstanbul’da motosiklet hırsızı çete adliyeye sevk edildi İSTANBUL

- Anadolu Yakası'ndaki birçok adresten çok sayıda motosiklet çalan ve yaklaşık 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu özel harekat polisi destekli operasyonla yakalanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hırsızlık anları ise kameralara yansıdı. İddiaya göre Ataşehir, Ümraniye, Üsküdar ve Kadıköy başta olmak üzere Anadolu Yakası'nda bir çok adresten motosiklet çalınması olaylarının artması üzerine polis ekipleri çalışma başlatmıştı. Konuyla ilgili şikayetleri değerlendirerek tek bir dosya haline getiren Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri, olayların güvenlik kamera görüntülerini incelemeye almış, yapılan incelemelerde genellikle kasklı olduğu görülen hırsızların, koruyucu kıyafet giydiği ve motosikletleri ise gidon kilitlerini kırarak rahatça çaldıkları tespit edilmişti. Buna rağmen çalınan motosikletlerin götürüldüğü yerleri kameralardan tespit eden oto hırsızlık dedektifleri, yaklaşık olarak 3 ay boyunca fiziki ve teknik takip gerçekleştirdi. Yapılan takiplerin ardından 16 adres belirlendi. Belirlenen adreslere geçtiğimiz günlerde özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi.
Hırsızlık anları kamerada Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kasklı hırsızlar park halindeki motosikletlerin saniyeler içerisinde gidon kilitlerini kırıyor. Hırsızlar ardından motosikletleri iteleyerek çalıyor. Vatandaşların arasında giden hırsızların rahat tavırları dikkat çekiyor. Şüpheliler adliyeye sevk edildi Çekmeköy, Ümraniye, Ataşehir ve Sancaktepe ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda çete lideri A. O.(28) olan 14 çete üyesi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 11 adet çalıntı ve “change” yapılmış motosiklet ele geçirildi. Gözaltına alınarak şubeye götürülen ve işlemleri tamamlanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı