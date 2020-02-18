Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Motosiklet çaldıkları öne sürülen 3 zanlıdan biri tutuklandı - SAMSUN

Motosiklet çaldıkları öne sürülen 3 zanlıdan biri tutuklandı - SAMSUN



: - Samsun Adalet Sarayı genel görüntüsü - Tutuklanan zanlıdan görüntü - Zanlının ekip aracına bindirilme görüntüsüMotosiklet çaldıkları öne sürülen 3 zanlıdan biri tutuklandıSAMSUN (AA) - Samsun 'un İlkadım ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla teslim olan 3 şüpheliden biri tutuklandı.Yaşardoğu Mahallesi'nde motosiklet çaldıklarını öne süren R.Ç, E.A. ve Y.A, Polis İmdat hattını arayarak teslim olmak istediklerini belirtti.
İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, yaşlarının küçük olmasının belirlenmesinin ardından Çocuk Şubesine teslim edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.E.A. ve Y.A. ise savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.
Terk edilmiş halde bulunan motosiklet ise sahibine teslim edildi.

Avcılık 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
İstanbulda Ölen İngiliz Ajanın Evi İlk Kez Görüntülendiİstanbulda Ölen İngiliz Ajanın Evi İlk Kez Görüntülendi
Sınıra Askeri Sevkiyat Sürüyor!Sınıra Askeri Sevkiyat Sürüyor!
Bakanlık Düğmeye Bastı, Kapan-6 Operasyonu BaşlatıldıBakanlık Düğmeye Bastı, Kapan-6 Operasyonu Başlatıldı
Sınıra Askeri Sevkıyat!Sınıra Askeri Sevkıyat!
Sınıra Kirpili Asker SevkiyatıSınıra Kirpili Asker Sevkiyatı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı