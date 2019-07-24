Motoruna el konulunca binaya çıktı

-Ekiplerden detay

-Şahsın indirilmesinden detay

-Jandarma aracına bindirilmesi



( KARABÜK ) KARABÜK



- Karabük’ün Yenice ilçesinde bir şahıs motoruna el konunca binanın 3.katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Edinilen bilgiye göre, motoruyla Karabük’ten Zonguldak istikametine giden Doğan K., Yenice’ye bağlı Balıkısık mevkiisnde uygulama yapan jandarma trafik ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan kontrollerde evrak eksikliği nedeniyle şahsın motoru bağlandı. Uygulamada motoru bağlanan şahıs motorunu alamayınca öfkelenerek ilçede bulunan bir inşaatın 3.katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Ekipleri seferber eden Doğan K. İlçe Jandarma Komutanı tarafından ikna edilerek aşağıya indirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DK-OA-

