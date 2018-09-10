Motorcuya saldırdı denilen vatandaş motorcu mağduru çıktı

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( İSTANBUL ) -- Sürücü Serdar Özaltın, “Motorcuya saldıran ben değilim, motorcu mağduruyum” İSTANBUL



- Geçtiğimiz günlerde yayınlanan haberlerde E-5 karayolunda dehşet saçarak motosikletlere çarpan sürücü olarak yer alan sürücü Serdar Özaltın, motorcu mağduru çıktı. Özaltın, “6-7 tane motorla beni taciz edip sıkıştırmaya başlamışlardı. Motorcuya saldıran ben değilim, motorcu mağduruyum. Alnımda iz var, yumruk attılar, arkadaşımın elinde de morarma var” dedi.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan haberlerde E-5 karayolunda dehşet saçarak motosikletlilere çarpan sürücü olarak yer alan vatandaş motorcu mağduru çıktı. Sürücü, olay sonrası haberlerde yer alan görüntülerde kendisinin saldırgan gibi göründüğü ancak işin aslının öyle olmadığını belirtti.

Sürücü Serdar Özaltın, kendisinin motorluları sıkıştırmadığını aksine trafikte seyir halindeyken yanında kız arkadaşının da olduğu sırada 6-7 motosikletlinin kendisini sıkıştırdığını ifade etti.

Olay sonrası Balmumcu’da polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Özaltın, suçsuz olduğu için serbest bıraktığını belirtti.

“6-7 tane motorla beni taciz edip sıkıştırmaya başlamışlardı” Trafik kurallarına duyarlı bir vatandaş olduğunu belirten sürücü Serdar Özaltın, "Esas olayın mağduru benim motorcu emniyet şeridinden gelip arabamın sağ tarafından beni ve aracımı taciz etti. Hakaret ettikten sonra arabamın ön çamurluğuna tekme atıp aracıma zarar verdi ve kaputu çökerterek oradan uzaklaştı. Ben ileride yaklaşık 1 kilometre sonra bir polis aracı gördüm ve durdurmaya çalıştım. Fakat toma çok yüksek olduğu için polis beni fark edemedi. Ben orada yardım istedim çünkü karşımdaki insanlar 6-7 tane motorla beni taciz edip sıkıştırmaya başlamışlardı” diye konuştu.

“Motorcuya saldıran ben değilim, motorcu mağduruyum” Kendisinin motorcuları uyardığını belirten sürücü Özaltın, “Benim babam emekli trafik polisi trafik kurallarıyla ilgili özellikle riayet eden, yayalara yol veren bir insanım. Zaten motorcuyu uyardığım için bana saldırıp tekme attı. Dedim ki “Benim sağımdan neden geçiyorsun emniyet şeridinden beni niye sıkıştırıyorsun” olayın başlangıç nedeni bu şekilde oldu. Motorcuya saldıran ben değilim, motorcu mağduruyum. Balmumcu’da ilk önce bana motorcular saldırdı. Alnımda iz var, yumruk attılar, arkadaşımın elinde de morarma var. Biz kimseye saldırmadık” dedi.

(HK-

