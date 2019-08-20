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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
'Mor patates' hasadı - BOLU

'Mor patates' hasadı - BOLU

"Mor patates" hasadı - BOLU - Detaylar - Belediye başkan yardımcısı ile park ve bahçeler müdürünün açıklamaları - DetaylarBOLU (AA) - Bolu 'da belediye tarafından yetiştirilen "mor patates"in hasadı yapıldı.Belediyenin Berk Mahallesi'ndeki fidanlığında ekilen mor patatesin hasadı, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Park ve Bahçeler Müdürü Aylin Aydın ve basın mensupları tarafından gerçekleştirildi.
Barındırdığı vitamin ve mineraller dolayısıyla yararlı bir besin olduğu belirtilen mor patatesin gelecekte bölge çiftçisi tarafından yetiştirilmesi hedefleniyor.Rasim Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, " Bolu patates üretiminin çok olduğu bir il. Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak ekonomik değeri yüksek ne yapabiliriz diye düşünürken mor patates ekimi yaptık. Mor patatesin ekonomik değeri çok yüksek. Üretimi uygun olursa çiftçilerimize de bunu önümüzdeki yıllar içerisinde tavsiye etme yöntemine gideceğiz." dedi.
Aylin Aydın da bugün hasadı gerçekleştirilen mor patatesin A, B ve C vitaminleri açısından zengin olduğunu dile getirerek, "Lif oranı çok yüksek, nişasta oranı düşük çok iyi bir karbonhidrattır. Ayrıca doğal bir pigmentle mor renge sahip olmasından dolayı da pastalarda ve börekler başta olmak üzere birçok çeşitte sofralarımızda görebileceğimiz ticari değeri yüksek ve çok sağlıklı bir sebze." ifadelerini kullandı.Bu patates türünün tohum olarak çoğaltılması için çalışma yaptıklarını anlatan Aydın, "Bu mor patatesin üretimini çok kolay yapmaktayız. O yüzden bunu da çiftçilerimize kazandırmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Pigme Karbon Karbonhidrat Düşünür Basın Mensupları 

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