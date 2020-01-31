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31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Moğolistan'dan yakıt alan “Uçan Kale” Vuhan’a gidiyor

Moğolistan'dan yakıt alan “Uçan Kale” Vuhan’a gidiyor

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( ANKARA ) ANKARA

Sağlık Ekibi Tıbbi Malzeme Askeri Uçak Kargo Uçağı Başkent 


- Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını yurda getirmek için öğle saatlerinde Ankara'dan havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait “Uçan Kale”, yakıt almak için indiği Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur’dan havalanarak Vuhan’a doğru yola çıktı.Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını yurda getirmek üzere öğle saatlerinde Ankara'dan havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait "Uçan Kale" diye adlandırılan dev kargo uçağının, Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'a vardığı ve buradaki yakıt ikmalinin ardından yeniden havalanan askeri uçağın gece yarısı civarında Vuhan'a ulaşmasının beklendiği bildirildi.
Açıklamanın devamında, “Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirmek üzere ambulansa dönüştürülen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A 400M askeri kargo uçağı öğle saatlerinde Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Çin'e hareket etti. Hayata geçirilen büyük tahliye operasyonu kapsamında, "uçan kale" olarak nitelendirilen A 400M tipi nakliye uçağı önceki gün Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından havalanarak Ankara'daki 11. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'na gelmişti. Koruyucu kıyafetler, maskeler, dezenfektan malzemelerle TİKA ve Sağlık Bakanlığı tarafından Çin'e gönderilmek üzere hazırlanan tıbbi malzemelerini taşıyan askeri uçak, alınan izinlerin ardından saat 12.05'te havalandı. Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da yakıt ikmali sonrasında yeniden havalanan Türk Hava Kuvvetlerine ait uçağın gece yarısı Vuhan'a ulaşması bekleniyor. 2 enfeksiyon uzmanı, 4 enfeksiyon kontrol hemşiresi ve sağlık ekibinin de yer aldığı uçak, salgının yaşandığı Vuhan'da yaşayan ve dönme taleplerini ileten Türk vatandaşı ile dost ülke vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek.” ifadelerine yer verildi.

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