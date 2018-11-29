Mobilya fabrikasında konteyner devrildi: 2 ölü, 1 yaralı - BURSA
- Olay yerinden görüntüler - Yaralının hastaneye sevkedilmesiBURSA (AA) - Bursa 'nın İnegöl ilçesinde mobilya fabrikasında devrilen konteynerin altında kalan 3 işçiden 2'si hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniceköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında işçilerin mobilya parçalarını yüklediği konteyner devrildi.Konteyner ile içindeki mobilya parçalarının altında kalan 3 işçiden biri olay yerinde hayatını kaybetti.112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.