MKÜ'den Afrin Zaferi yürüyüşü

-İstiklal Marşı okunması

-Dua edilmesi

-Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya'nın konuşması

-Toplu fotoğraf çekilmesi



( HATAY )- MKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya: “Erkeğinden kadınına, gencinden yaşlısına Türk Milleti’nin rabbinden dilediği zafer ordumuza nasip olmuştur” HATAY



- Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) personelleri ve öğrencileri tarafından Türk ordusunun Afrin için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nın zaferle sonuçlanmasından dolayı zafer yürüyüşü düzenlendi.

Rektörlük binasında başlayan yürüyüş sloganlar, tekbirler ve dev Türk Bayrağı eşliğinde gerçekleşti. Anıt Alanında dua edilmesinin ardından konuşan Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, Zeytin Dalı Harekatını Mustafa Kemal Üniversitesi olarak bütün kalpleriyle desteklediklerini ve desteklemeye devam ettiklerini söyledi.



Erkeğinden kadınına, gencinden yaşlısına Türk Milleti’nin Rabbinden dilediği zaferin orduya nasip olduğunu belirten Rektör Kaya, “Vatanımızın, milletimizin birliğine ve bütünlüğüne yönelik hain saldırıları önlemek, sınırlarımıza yönelik tehditleri ortadan kaldırmak amacıyla kahraman ordumuz tarafından başlatılan ve milletimiz tarafından desteklenen Zeytin Dalı Harekatını Mustafa Kemal Üniversitesi olarak bütün kalbimizle destekledik ve desteklemeye devam ediyoruz. Şanlı ordumuz Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümünde devletimizin ve milletimizin bekası için çok önemli olan Zeytin Dalı Harekatında Afrin’e girmiş ve terör yuvalarını tarumar etmiştir. Erkeğinden kadınına, gencinden yaşlısına Türk Milleti’nin Rabbinden dilediği zafer ordumuza nasip olmuştur. Bu harekatta görev alan tüm komutanlarımıza, askerlerimize ve Türk milletine bu kutlu zafer mübarek olsun. Şahsım ve üniversitem adına, Çanakkale Zaferinde ve Zeytin Dalı Harekatında şehit olan kahramanlarımızı şükran ve rahmetle anıyorum” dedi.



