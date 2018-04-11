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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
MİT'in FETÖ/PDY'nin Balkan yapılanması operasyonu - İSTANBUL

MİT'in FETÖ/PDY'nin Balkan yapılanması operasyonu - İSTANBUL

- Şüphelilerin sağlık kontrolüne götürülmesi - Genel detaylarMİT'in FETÖ/PDY'nin Balkan yapılanması operasyonu - MİT tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirilen terör örgütünün üst düzey 6 yöneticisi, adliyeye sevk edildiİSTANBUL (AA) - Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Balkan ayağına yönelik Kosova'da düzenlediği operasyonda yakalanan ve Türkiye'ye getirilen 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina, sağlık kontrolünden geçirildi.Şüphleliler, daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. - OperasyonMİT'in Kosova istihbaratıyla etkin iş birliği içinde gerçekleştirdiği operasyonda, Türkiye'de aranan FETÖ/PDY'nin 6 üst düzey mensubu yakalanarak 29 Mart'ta Türkiye'ye getirilmişti.MİT'in FETÖ'nün Balkan ayağına ağır darbe indirerek Türkiye'ye getirdiği 6 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edilmişti.

Akalan Terör Örgütü İstihbarat Trol 

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