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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
- Mısır Ve Ürdün Ortak Tatbikatı Başladı

- Mısır Ve Ürdün Ortak Tatbikatı Başladı

Ürdün ve Mısır ortak bir tatbikat başlattı

Tatbikat Hava Kuvvetleri Askeri Tatbikat Trol 

-Detay

( AMMAN ) - Mısır ve Ürdün ortak tatbikatı başladı AMMAN

- Ürdün ve Mısır kuvvetlerinin katıldığı "Akabe-4"isimli askeri tatbikat başladı.
Mısır ve Ürdün kara, deniz ve hava kuvvetlerinin katıldığı “Akabe 4” askeri tatbikat Ürdün’de başladı.
İki ülke arasında devam eden ortak tatbikatla planlama, uygulama, kontrol ve takip tecrübelerin paylaşılarak askeri donanımların güçlendirilmesi öngörülüyor. Tatbikatla askeri muharebe yeteneğini güçlendirmek, bölgede yaşanacak zorluklara hazırlık yapmak ve Ürdün silahlı kuvvetleri ile Mısır silahlı kuvvetleri arasındaki koordinasyonunu artırmak hedefleniyor. Tatbikata Mısır eve Ürdün ordusundan yaklaşık 611 askeri katıldı.
Tatbikat, 21 Aralık'a kadar devam edecek.
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