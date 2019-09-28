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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Mısır Topraklarından İsrail'e Havan Topu Saldırısı

- Mısır Topraklarından İsrail'e Havan Topu Saldırısı

maddi hasar detay

( TEL AVİV ) - Mısır topraklarından İsrail'e havan topu saldırısı TEL AVİV

İsrail Saldırı 


- Mısır topraklarından İsrail'e havan topuyla saldırı düzenlendi.
Mısır topraklarından İsrail'in Mısır sınırındaki Netzarim yerleşimine havan topuyla saldırı düzenlendiği açıklandı. İsrail'e düşen havan topları nedeniyle yaralananların olmadığı ancak maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. İsrail yetkilileri saldırının kim tarafından yapıldığına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.
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