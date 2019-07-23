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23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Mısır tarlasına kurumaya bırakılmış kenevir ve kubar maddeleri drone ile tespit edildi

Mısır tarlasına kurumaya bırakılmış kenevir ve kubar maddeleri drone ile tespit edildi

drone görüntüsü

Jandarma Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Mısır Mısır Tarlası 

-ele geçirilenlerin fotoğrafı

( BURSA ) - Bursa'da drone ile kontrol yapan ekipler, 21 bin 957 kök kenevir ile 3 bin 806 gram kubar maddesi ele geçirdi BURSA

- Drone ile havadan kontrol yapan jandarma, mısır tarlasında kurutulmaya bırakılmış vaziyette 21 bin 957 kök kenevir ile 3 bin 806 gram kubar esrar maddesi bulunduğunu tespit etti. Kenevir maddesine el koyan jandarma ekipleri, kenevir maddelerini imha etti. Olay, Karacabey ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Canbalı Mahallesi Parçaboyu mevkinde drone ile havadan kontrol yapan jandarma ekipleri, B.U. isimli şahsa ait olduğu tespit edilen mısır ekili tarlada, kurumaya bırakılmış vaziyette 3 bin 806 gram kubat esrar ile 21 bin 957 kök kenevir bitkisi bulunduğunu tespit etti. Mısır tarlasına girerek uyuşturucu maddeleri toplayan ekipler, kubar maddesine el koyarken, kenevir bitkisi de imha edildi. Uyuşturucu maddelerin kurutulmaya bırakıldığı mısır tarlası sahibi B.U.’yu yakalamak için çalışma başlatıldığı öğrenildi.
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