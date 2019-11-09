Mısır'da Mevlit Kandili kutlamasında Türk tasavvuf musikisi icra edildi - KAHİRE
: - Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen Mevlid Kandili programı - Mevlid Kandili programına katılanlar - Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Mustafa Kemalettin Eruygur'un programın açılış konuşmasını yapması - Kahire Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Emin Boyraz'in konuşması - Türk tasavvuf musikisi icra edilmesi - Kadem Musiki Grubu semazenlerinin sema gösterisiMevlit Kandili münasebetiyle Mısır'ın başkenti Kahire 'de Türk sanatçılar tasavvuf musikisi icra etti. Kahire Yunus Emre Enstitüsü ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen etkinlikte, Türkiye'den gelen Kadem Musiki Grubu semazenleri sema gösterisi yaptı.Programa diplomatik çevrelerin yanı sıra, Mısırda yaşayan Türkler ve Mısırlı sanatsever davetliler katıldı. Yaklaşık 500 kişilik bir topluluğun katıldığı program çerçevesinde, 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla Göbeklitepe sergisi açıldı.Törenin açılış konuşmasını yapan Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Mustafa Kemalettin Eruygur, geleneksel Türk müziğinin yüzyıllara dayanan kökleriyle farklı medeniyet ve kültürleri bünyesinde barındırdığını söyledi.
Kahire Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Emin Boyraz ise enstitünün Kahire 'de 10 yıl önce kurulduğunu hatırlatarak, başında bulunduğu kurumun faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.Kadem Musiki Grubu'ndan 1 solist, 4 enstrüman sanatçısı ve 3 semazenin katıldığı etkinlikte, Türk tasavvuf ve sanat musikisinden örnekler sunuldu.Grubun, Manial Palace festivali kapsamında, Kahire 'deki Manial Sarayı'ndaki kapanış programına da katılacağı belirtildi.
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