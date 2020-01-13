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13 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Mısır'da kafenin olduğu 3 katlı bina çöktü: 5 ölü

- Mısır'da kafenin olduğu 3 katlı bina çöktü: 5 ölü

Binanın bulunduğu sokak

İskenderiye Bild Gesi 

-Çöken bina

( İSKENDERİYE ) İSKENDERİYE

- Mısır'ın İskenderiye kentinde girişinde bir kafe bulunan 3 katlı binanın çökmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Mısır'ın İskenderiye kentinin merkezindeki Al Attarin bölgesinde girişinde kafe bulunan 3 katlı bir bina çöktü. O sırada kafede bulunan 5 kişinin cansız bedeni olay yerine gelen ekipler tarafından enkaz altından çıkarıldı. Bir kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi.
Çöken binanın çok eski olduğu, binadaki dairelerin boş olduğu ancak kafenin hizmete açık olduğu belirtildi.
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