- Mısır’da Fabrika Yangını: 3 Ölü, 8 Yaralı



- Mısır’ın El Manufiya kentinde bir plastik fabrikasında çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti, 8 işçi de yaralandı. Mısır’ın El Manufiya kentine bağlı El Sadat bölgesinde bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sonucu 3 işçi hayatını kaybederken, 8 kişi ise yaralandı. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyor. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Fabrikada yangının çıkmasıyla meydana gelen patlamanın vatandaşlar arasında korku ve paniğe yol açtığı öğrenildi.

