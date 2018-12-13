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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Misafirliğe geldiği kardeşinin evinde yangın yüzünden korku dolu anlar yaşadı

Misafirliğe geldiği kardeşinin evinde yangın yüzünden korku dolu anlar yaşadı

Yangın yerinden detay

Çatı Katı Alışveriş Akalan Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

-evden detay
-dumanlar detay
-itfaiye ekiplerinin çalışması detay
-mahallilerden detay
-Dumandan etkilenen Perihan Küskül'e ilk yardım
-Küskül kardeşler detay
-Detaylar

( ANTALYA )- Kardeşinin evinde tek başına yakalandığı yangından kendi imkanlarıyla çıktı ANTALYA

- Antalya’da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu. Yangın anında misafirliğe geldiği kardeşinin evinde tek başına uyuyan bir kadın, kokuyu erken fark etmesi sayesinde kendisini apartmanın dışına zor attı. Yangın, Yüksekalan Mahallesi 493 sokaktaki 4 katlı bir apartmanın teras katında saat 18.00’da çıktı. Edinilen bilgiye göre, misafirliğe gelen kardeşi Perihan Küskül’e akşam yemeği hazırlamak için markete giden Rahime Püskül, alışveriş dönüşü evinden çıkan dumanları görünce neye uğradığını şaşırdı. Bu sırada içeride uyuyan Perihan Küskül ise koku geldiğini fark ederek alevlerin arasından dışarı çıkmayı başardı. Çatı katında çıkan yangın çevredeki mahalleliyi de sokağa döktü. İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürürken, dumandan etkilenen Perihan Küskül’e sağlık ekipleri müdahale etti. Soğutma çalışmalarını tamamlayan itfaiye ekipleri, yangının çıkma sebebini araştırıyor.
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