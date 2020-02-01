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01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- Minnie Mouse, güvenlik görevlisini dövdü

- Minnie Mouse, güvenlik görevlisini dövdü

Mini Mouse'un güvenlik görevlisini dövmesi

Güvenlik Görevlisi Dövme Çizgi Film Kamera Suç Duyurusu 

-detay

(WASHINGTON) WASHINGTON

- ABD’de çizgi film karakteri Minnie Mouse kostümü giyen bir kadın güvenlik görevlisini dövdü. ABD’nin Las Vegas kentinde çizgi film karakteri Minnie Mouse kostümü giyen bir kadın güvenlik görevlisini dövdü. O anlarsa kameralar tarafından kaydedildi. Las Vegas Polisi, olayın farkında olduklarını açıklayarak mağdurun suç duyurusunda bulunmadığı için herhangi bir işlem yapmadıklarını ifade etti.
Çizgi film karakteri Minnie Mouse kostümü giyen bir kadın, turistlerin gözü önünde henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple güvenlik görevlisini dövdü. Minnie Mouse kıyafetli kadının yanında aynı çizgi filmin diğer kahramanları Mickey ve Goofy’nin kıyafetlerini giyen iki kişi daha görüntülere yansıdı. Mickey ve Goofy’nin güvenlik görevlisini elinden aldığında yüzü ortaya çıkan kadın olay yerinden ayrılmadan önce “Ben senin bildiğin kadınlardan değilim” diye bağırması dikkat çekti.
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