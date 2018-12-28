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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Minikler uzaya gitmeden astronot oldu

Minikler uzaya gitmeden astronot oldu

Tokat'ta atık materyallerden yapılan astronot kıyafeti ile sınıfa giren öğrenciler

Öğretmenler Öğretmen Alüminyum Folyo Öğrenciler Alüminyum 

-Adeta uzay üstünü andıran sınıfta öğrencilerin yaşadığı sevinç
-Veliler ve öğrencilerle röp
-Anasınıfı Öğretmeni Hümeyra Yardım, röp

( TOKAT -ÖZEL) TOKAT

- Tokat’ta anaokulu öğrencileri artık malzemelerden anne ve babaları ile hazırladıkları astronot kıyafetleri ile farklı bir heyecan yaşadı. Geyraz Mahallesinde bulunan Öğretmen Rukiye Sarıer Bumin Anaokulunun minik öğrencileri, öğretmenleri tarafından adeta uzay üstüne dönüştürülen sınıfta unutamayacakları bir etkinliğe katıldı.
Evlerinde anne ve babalarının yardımlarıyla atık malzemelerden astronot kıyafetleri yapan öğrenciler, okula kostümleri ile geldi. Plastik su şişeleri, karton kutular, plastik borular, alüminyum folyo ile kaplanarak astronot kıyafetine dönüştürüldü. Öğrencilere uzayı ve astronotları tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinlik oldukça renkli geçti. Etkinlikte, öğretmenlerinden bilgiler alan öğrenciler, hayal dünyasında düşüncelerini canlandırma fırsatı bulmuş oldu. Sınıfları uzay üstüne dönüştü Anasınıfı Öğretmeni Hümeyra Yardım, çocuklara farklı ortamları tanıtmak amacıyla yola çıktıklarını söyledi.

Derslerinde uzay konusunu işlerken öğrencilerinin uzayı görerek bilerek yaşasınlar istediğini ifade den Yardım, “Öğrencilerimizin öğrendiği bilgiler daha kalıcı olur fikrinden yola çıktım. Velilerimizin de desteğiyle çocuklarımıza astronot kıyafetleri tasarladık. Ben de sınıfımızı bir görevlimizle birlikte yapabildiğimiz kadar uzay üstüne benzettim. Çocuklarımıza o heyecanı o duyguyu yaşayabilmek için küçük bir etkinlik hazırladık. Velilerimiz sağ olsun çok destek oldular, atık materyalleri değerlendirdiler. Karton kutulardan, alüminyum folyolardan, pet şişelerden, borulardan atık parçalardan bulabildikleri her şeyi değerlendirmişler. Çocuklar hayal güçlerini sınır tanımadan kullandılar. Velilerimiz de hayal güçlerini kullanmalarına destek oldu” diye konuştu.

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