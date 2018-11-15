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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Minikler lösemili çocuklar için tezgah başına geçti

Minikler lösemili çocuklar için tezgah başına geçti

Öğrencilerden detaylar

Öğretmenler Öğretmen Okul Müdürü Öğrenciler Yardım Kermesi 

-Kermesten detay
-Röportajlar

( RİZE -ÖZEL)- Anneler yaptı minikler lösemili çocuklar için sattı RİZE

- Rize’de ilkokul öğrencileri lösemili çocuklara destek amaçlı düzenlenen kermesle tezgah başına geçerek satış yaptı. Rize’nin Çayeli ilçesinde bulunan 9 Mart İlköğretim Okulu öğrencileri lösemili çocukların tedavisinde kullanılmak üzere yardım kermesi düzenledi.
Düzenlenen kermeste ailelerinin yaptığı ürünleri sıralardan oluşturdukları tezgahlara dizen minikler daha sonra satış yapmaya başladı.
Okulda bulunan diğer öğrenciler de uzun kuyruklar oluşturarak aldıkları ürünlerle kermesi düzenleyen arkadaşlarına destek oldular. Gün boyu ailelerinin yaptığı ürünleri fiyatlarını bağırarak satan minikler satışlardan kazandıkları 3 bin 500 lirayı ise LÖSEV’in hesabına yatırarak lösemili çocukların tedavisine katkıda bulundu. Konu hakkında açıklama yapan okul müdürü Mustafa Erarslan miniklerin bu etkinliğinin kendilerini duygulandırdığını dile getirerek “İnşallah buradan topladığımız bağışlarla bu yavrularımızın ufakta olsa hangi ihtiyacını karşılarsa bizde bundan hem öğrencilerimiz hem öğretmenler, hem veliler hatta Çayeli olarak büyük mutluluk ve gurur duyacağız” ifadelerini kullandı.
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