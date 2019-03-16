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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Minikler hayallerindeki robotu tasarlıyor...Mutluluk robotu ve ilahiyle dönen mevlana robot en çok dikkat çeken tasarımlar

Minikler hayallerindeki robotu tasarlıyor...Mutluluk robotu ve ilahiyle dönen mevlana robot en çok dikkat çeken tasarımlar

Çocukların robot çalışması

Robotlar Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler Kışla 

-Kodlamaları robotlara okutması
-Çocuklardan detay
-Robotlardan detay
-Mevlana robotu detay
-Mine Emen röportajı
-Mutluluk robotu detay

( ANTALYA -ÖZEL)- Antalya'da 2-6 yaş eğitimi veren kreşteki öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte hayallerindeki robotu tasarlıyor- Bilişim Teknolojileri Robotik Yazılım Kodlama Öğretmeni Mine Emen:- " Önemli olan onlara düşünmeyi ve hayal etmeyi öğretmek" ANTALYA

- Antalya’nın Kepez ilçesinde bulunan özel bir kreşte eğitim gören 2 ila 6 yaş arasındaki öğrenciler, hayallerindeki robotları tasarlıyor. Öğretmenleriyle birlikte tasarladıkları robotlardan alkışa duyarlı mutluluk robotu ile Mevlana Robotu ise dikkat çekiyor. Antalya’nın Kepez ilçesinde hizmet veren Özel Eymen Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, Bilişim Teknolojileri Robotik Yazılım Kodlama Öğretmeni Mine Emen ile birlikte yaptıkları robotlar dikkat çekiyor. Robotik kodlama ve yazılım dersleri gören minikler, öğretmenlerinin yardımıyla hazırlanan robotik mekanizmalara hayal dünyalarında kurdukları karakter ve tasarımları, robotlara yansıtıyor. Miniklerin tasarladıkları robotlarda en dikkat çekeni ise alkışa duyarlı mutluluk robotu ile ilahi eşliğinde dönen Mevlana robotu. "Onlar hayal ediyor, birlikte tasarlıyoruz" Verdikleri eğitimde çocukları önce düşünmeye ardından hayal etmeye yönelttiklerini belirten Robotlarla ilgili çalışmalar yaptıklarını belirten öğretmen Mine Emen, öğrencilerinin sınırların ötesinde ürünler çıkarttıklarından bahsetti. Emen, “Mevlana robotu, 4 yaşındaki bir çocuğumuzun fikriydi. Farkındalıklı çocuklarla olduğumuz için çevrelerine dikkatli bakıyorlar ve olmayan şeylerin hayalini kurarak onun robotunu yapmak istediler. Bir öğrencimiz de alkışla hareket edebilen bir robot düşündü. Adını mutluluk robotu koyduk. Onunla birlikte alkışla çalışan robot tasarladık. Önemli olan onlara düşünmeyi ve hayal etmeyi öğretmek. Onlar hayal ediyor, birlikte tasarlıyoruz” dedi.

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