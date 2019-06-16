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16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Minikler 'Babalar Günü'nü çektikleri kliple kutladı

Minikler 'Babalar Günü'nü çektikleri kliple kutladı

GENEL GÖRÜNTÜ, KLİPTEN GÖRÜNTÜ, RÖPLER

( AMASYA ) AMASYA

Öğretmenler Öğretmen Allah Kullar Öğrenciler 


- Amasya’nın Merzifon İlçe Fatih İlkokulu 2-A sınıfı öğrencileri okulların kapanmasının ardından okulda bir araya gelerek, hazırladıkları Babalar Günü klibiyle hem kendi babalarının hem de tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı. 2-A sınıfının 15 öğrencisi, öğretmenleri öncülüğünde bir klip çekti. Klipte babaların çocukları için yapamayacakları hiçbir şeyin olmadığı vurgulandı. Öğrenci velilerinden Recep Gökgöz, "Klibi izlediğimde çok mutlu oldum, çok duygulandım. Babalar Günü'nde aldığım en güzel hediyeydi. Öğretmenimiz özel günler için bu tür etkinlikleri çok yapıyor. Bu etkinlikler sayesinde çocuklar okula severek geliyorlar. Hasta olduklarında bile okula gelmek istiyorlar" dedi.
Klipte oynayan öğrencilerden Mustafa Ege Ağlan, “Babalarımıza bir sürpriz yapmak istedik. Öğretmenimizle birlikte bir klip hazırladık. Bizi klibi çekerken çok eğlendik, inşallah babalarımız da beğenir. İlk önce kendi babamın, sonra da tüm babaların Babalar Günü'nü kutlarım" diye konuştu.
Öğretmen Sadik Arslan ise, “Anne ve babalar için en güzel hediye çocuklarının mutlu olduğunu, eğlendiğini görmektir. Anneler Günü için de çok eğlenceli bir klip hazırlamıştık. Babaları da ihmal etmek istemedik. Yavrularla birlikte çok eğlenceli bir çalışma gerçekleştirdik. Biz klibi çekerken çok eğlendik. İnşallah izleyenler de eğlenir. Bu vesileyle bütün babaların Babalar Günü'nü kutluyorum” şeklinde konuştu.
Klibi hazırlayan öğrenciler hep bir ağızdan Babalar Günü'nü de kutlamayı ihmal etmedi.
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