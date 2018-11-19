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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Minikler Atatürk sevgilerini mozaiğe işledi - HATAY

Minikler Atatürk sevgilerini mozaiğe işledi - HATAY

- Droneden çekilmiş detaylar - Mozaik tabloların işlenmesi ve birleştirilmesiMinikler Atatürk sevgilerini mozaiğe işlediHATAY (AA) - Hatay 'ın Defne ilçesinde anaokulu öğrencileri Atatürk sevgilerini 30 metrekare büyüklüğündeki mozaik tablosuna işledi.Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu'nda öğrenim gören 450 öğrenci velilerinin de yardımıyla üzerinde Türk bayrağı, Atatürk'ün imzası ve Atatürk'ün portrelerinin bulunduğu mozaik tablo hazırladılar.Okul müdürü Şevki Fakıoğlu, yaptığı açıklamada öğrencilerinin içlerindeki Atatürk sevgisini mozaikler şehri Hatay 'da mozaik üstünde işleyerek gösterdiğini belirtti.
Atatürk'ü anma kapsamında böyle bir etkinliği düzenlediklerini ifade eden Fakıoğlu, şöyle devam etti:"Küçük bir taş kocaman bir yürek ve Atatürk sloganıyla öğrencilerimiz velileriyle birlikte 5 metre eninde ve 6 metre uzunluğunda mozaik üzerine yapılmış Atatürk tablosu çalışması yaptı. Çalışma 20 öğretmen, 2 idareci ve 5 personelin de desteğiyle yaklaşık bir haftalık altyapı hazırlığının ardından yaklaşık 2 saat yapıldı. Ortaya çıkan eserden dolayı öğrenci ve velilerimiz çok mutlu oldu."

Ayetler Uzunlu Portre Öğretmen Öğrenciler 

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