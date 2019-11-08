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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Minik Yusuf'un dramı: Sürekli ısırdığı ellerini plastik şişeye bağlıyorlar

Minik Yusuf'un dramı: Sürekli ısırdığı ellerini plastik şişeye bağlıyorlar

Aileden görüntüler

Hastalık Hastane Bağlama Görme Engelli 

-Yusuf'un görüntüleri
-Baba ile röp.

( İZMİR - ÖZEL)- 7 yaşındaki Yusuf, sürekli ellerini ısırıp kendine zarar veriyor- Ailesi, vücuduna zarar vermemesi için küçük Yusuf'un ellerini plastik şişenin içine sokup muhafaza ediyor İZMİR

- 7 yaşındaki Yusuf Maden, yaşadığı hastalık sebebiyle sürekli ellerini ısırıyor. Vücudunda yaralar oluşan çocuklarını tedavi amacıyla Manisa’dan İzmir’e getiren aile, “kendine zarar vermemesi için” Yusuf’un ellerini plastik şişede muhafaza ediyor. Bu sebeple ellerini kullanamayan Yusuf, babasının elinden yemek yiyor. Manisa’da yaşayan Serdal Maden (43) ve Asiye Maden’in (27) 7 yaşındaki çocukları Yusuf Maden, 1,5 yaşındayken vücudunda morluklar oluşana kadar kendini tokatlıyordu. Yusuf bir süre sonra da ellerini ve kollarını sürekli ısırmaya başladı.
Maden ailesi bunun üzerine çocuklarını Manisa'da hastaneye götürdü ve orada bipolar mizaç bozukluğu ile obsesif kompulsif bozukluk teşhisi konuldu. Verilen ilaçların işe yaramadığını belirten aile, çareyi 3 ay önce İzmir’e gelmekte buldu. Pet şişeyle ellerini bağlıyorlar Aile, Yusuf'un sürekli olarak ellerini ısırması nedeniyle çareyi ellerine plastik şişe bağlamakta buldu. Yemek yiyemeyen, sürekli olarak kendine zarar veren 7 yaşındaki Yusuf Maden'in hu hali ise gören herkesin yüreklerini sızlattı. Çocuğunun ellerini sürekli ısırdığını, kendilerine ise bir zarar vermediğini söyleyen baba Serdal Maden, “Sürekli ellerini, kollarını ısırıyor. Kendine zarar vermesin diye ellerini plastik şişeye sokup bağlıyoruz. Oğlumun hastalığı ne, tedavisi ne tam olarak bilmiyoruz. Yardım bekliyoruz” diye konuştu.
Yardım çığlığı: "Lütfen oğlumu kurtarın" 3 yaşındaki Umut ve görme engelli 6 aylık Miran adlarında iki çocuğu daha bulunan Serdal Maden, “Bizim maddi durumumuz yok. İzmir’de elektrik ve su olmayan yere taşındık. Manisa’dan İzmir’e sık sık gelemezdik; çünkü Yusuf otobüste duramıyor. Bu yüzden İzmir’e taşındık. Ben çocuğumun hastalığının ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Verilen ilaç çare olmadı. Lütfen oğlumu kurtarın. Yusuf ellerini sürekli ısırıyor. Ellerini yaralıyor. Önce bezle bağladım ama olmadı. Sonra plastik şişenin içine sokup bağlamaya başladım” ifadelerini kullandı. Maden, çocuğun yürümekte de zorlandığını söyledi.


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