Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Minik tekvandocular kuşaklarını “Her şey vatan için ve Her Türk asker doğar” diyerek aldı

Minik tekvandocular kuşaklarını “Her şey vatan için ve Her Türk asker doğar” diyerek aldı

- Sporcuların kata şovlarından görüntü

15 Bin Kişi Öğrenciler Tekvando 

-- Sporculara başarı belgelerinin verilmesi
-- Detaylar

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Körfez ilçesinde eğitim gören minik tekvandocular, Suriye’de terör örgütleri ile mücadele eden Kahraman Mehmetçiğe “Her şey vatan için ve Her Türk asker doğar” diyerek çizdikleri katalar ile destek verdi. Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün ‘kuşak terfi’ törenine katıldı, sınavda başarılı olan sporculara diplomalarını verdi. Spor Akademisi’nde düzenlenen törene Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün yanı sıra Spor Koordinatörü Selami Tanış, Özel Kalem Müdürü Zekeriya Çetin, birim müdürleri, hocalar, öğrenciler ve veliler katıldı.
Kuşak sınavında başarılı olan öğrenciler kata gösterisi yaptı. Kata çizerken ise Suriye’de kahramanca terör örgütleri ile mücadele eden Mehmetçiği de unutmadı. Minik judocular, her hareketlerinde, “Vatan size minnettar, Her şey vatan için ve Her Türk asker doğar” diyerek katalarını çizdi. Minik sporcuların anlamlı hareketlerinin gurur verici olduğunu ifade eden Başkan Şener Söğüt, kuşak sınavlarında başarılı olan sporculara diplomalarını verdi. Diploma takdiminde sporculara seslenen Başkan Söğüt, “Sizlerden başarı bekliyorum” dedi.
Çocuklar için hazırladıkları modern salonlarda 14 branşta 15 bin kişiye eğitim verdiklerini belirten Başkan Söğüt, “Destek bizden, başarı sizlerden. Sağlıklı bir yaşam ve sosyal anlamda sizlere büyük katkısı olacaktır” dedi.

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Terör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar VarTerör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar Var
Barış Pınarı Harekatından KarelerBarış Pınarı Harekatından Kareler
Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı YapıldıBarış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
İşte Polise Bombalı Saldırı Yapan Teröristlerin Hücre Eviİşte Polise Bombalı Saldırı Yapan Teröristlerin Hücre Evi
Akardan Bordo Berelilere ZiyaretAkardan Bordo Berelilere Ziyaret
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı