'Minik Seğmenlerin Kardeşliği' etkinliği

-Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar röportaj

-etkinlik alanında oyun oynayan çocuklar

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( ANKARA ) Minik Seğmenlerin Kardeşliği- Miniklerimiz büyüklerimizle oyunlarda buluşuyor ANKARA



- Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "Minik Seğmenlerin Kardeşliği Projesi" kapsamında etkinlik düzenledi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Beşevler Kampüs Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar katıldı.

Nisan ayında hayata geçen, "Minik Seğmenlerin Kardeşliği Projesi"ne 97 bağımsız anaokulundan yaklaşık 450 çocuk katıldı.

Etkinlik öncesinde alanın yanında bulunan konferans salonu'nda Ankara Kulübü Minik Seğmenleri'nin yaptığı gösteri izletildi. Ardından, çocuklar alanda bulunan, ip atlama, sek sek, aç kapıyı bezirgan başı, yağ satarım bal satarım gibi önceki kuşakların da çocukken oynadıkları 10 ayrı oyunla buluşturuldu. Üst kuşaktan misafirlerinde etkinliğe davet edilmesi üzerine, en az 3 kuşağın bir arada olduğu ve oyunlarda buluştuğu eğitici ve eğlenceli bir etkinlik gerçekleştirildi.

Ayrıca etkinlik içinde oyunların vazgeçilmez araçları olan ve iki ayrı müzeden (Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi - Rahmi Koç Müzesi) getirilen oyuncaklar da sergilendi. Etkinlik sırasında İHA'ya konuşan Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, okul öncesi eğitimin çocuğun hayatında tartışılmaz bir gerçek olduğunu söyledi.



Milli Eğitim Bakanlığı'nın stratejik planlamasında 4-5 yaş grubu çocukların 2023 yılında yüzde 70'inin okurlaştırılmasını hedeflediklerini anlatan Akpınar, "Bizde Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu oranı 2023'e kadar yüzde 75'e çıkarmayı hedefliyoruz. Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Daha da geliştirmeyi, niteliğini artırmayı istiyoruz" diye konuştu.

"Yaşlılarımız bugün 10 ayrı stantta geçmişte oynadıkları oyunları çocuklara öğretecek" Geliştirdikleri "Minik Seğmenlerin Kardeşliği Projesi" kapsamında bir etkinlik yaptıklarını ve bu etkinliğe 97 anaokulundan 450 öğrencinin katıldığını ve huzurevi'nde kalan yaşlılarla bir araya getirdiklerini vurgulayan Akpınar, "Yaşlılarımız bugün 10 ayrı stantta geçmişte oynadıkları oyunları çocuklara öğretecek böylede bir tanıtım yapmak istedik. Projenin devam etmesini umut ediyoruz" ifadelerini kullandı. Etkinliğe katılan anaokulu öğrencileri ise, ip atlamadan ok atmaya birçok oyunla doyasıya eğlendi. Etkinliğe çocuklarıyla beraber gelen veliler ise, çocuklara yararlı olacak bu tarz etkinliklerin devam etmesini istediklerinin altını çizdi.

