Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Minik öğrencinin 'polis amca'yla diyaloğu güldürdü - SAKARYA

Minik öğrencinin 'polis amca'yla diyaloğu güldürdü - SAKARYA

Minik öğrencinin "polis amca"yla diyaloğu güldürdü - SAKARYA - Polis memuru Murat Ünal'ın çocuklara trafik eğitimi vermesi - Ünal'ın babasının kırmızı ışıkta geçtiğini söyleyen anaokul öğrencisi ile güldüren diyaloğuMinik öğrencinin "polis amca"yla diyaloğu güldürdü - Sakarya 'da trafik eğitimi sırasında, babasının kırmızı ışıkta geçtiğini söyleyen anaokul öğrencisi ile polis memuru arasında güldüren diyalog yaşandıSAKARYA (AA) - Sakarya 'da trafik eğitimi verilen anaokulunda bir öğrenci ile polis memuru arasında geçen diyalog güldürdü.Kentte görev yapan polis memuru Murat Ünal, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün iş birliğiyle düzenlenen, "Çocuklar İçin Trafik Eğitimi Projesi" kapsamında okullarda eğitim veriyor.Erenler ilçesindeki Şehit Gülşah Güler Anaokulu'na gelen Ünal, araç kullanırken hız yapılmaması, emniyet kemeri takılması ve kırmızı ışıkta geçilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.Polis memurunun, bir kız çocuğuyla diyaloğu ise güldürdü.Babasının kırmızı ışıkta geçtiğini söyleyen çocuğa uyarılarda bulunan Ünal, "O zaman sen bundan sonra bu kimlik kartını babana göster. 'Bundan sonra ben trafik polisiyim, lütfen bir daha kırmızı ışıkta geçme.' de." diye konuştu.
Proje kapsamında eğitimlerin yıl boyunca devam edeceği öğrenildi.

Kırmızı Işık Emniyet Kemeri Trafik Eğitimi Trafik Polisi Kimlik Kartı 

İlgili Foto Galeriler
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı