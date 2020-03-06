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06 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Minik öğrenciler Şeyh Edebali'nin özlü ve güzel sözleri ezbere okudu

Minik öğrenciler Şeyh Edebali'nin özlü ve güzel sözleri ezbere okudu

-Çocukların valiyi ziyareti

Hatıra Fotoğrafı Öğretmen Öğrenciler 

--Çocukların valinin ellerini öpmesi ve detaylar
--Çocukların Şeyh Edebalinin sözlerini okuması

( BİLECİK )- Vali Şentürk’ten tebrik ve hediyeler aldılar- Bilecik Valisi Bilal Şentürk: ''Manevi değerlerimizi çocuklarımıza aktaralım'' BİLECİK

- Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Anaokulu öğrencileri, Şeyh Edebali'nin özlü ve güzel sözleri ezbere okuyarak Vali Şentürk’ten tebrik ve hediyeler aldılar. Eğitim öğretimin geliştirilmesi amacıyla Bilecik Valiliğince başlatılan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen ''Değerler Eğitimi'' projesi kapsamında hazırlanan ''Bizim izimiz değerlerimiz'' çalışmasını için anaokulu öğrencileri Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü ziyaret etti. Bilecik Valisi Bilal Şentürk, proje kapsamında Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Şeyh Edebali Üniversitesi Anaokulu Müdürü Fatoş Karaca Beler, projeden sorumlu öğretmen Esra Güzel ile öğretmen ve çocukları makamında ağırladı. Geleceğin çocuklarının her birinin birer çiçek olduğunu ve ne verilirse, ne ekilirse onun biçileceğini kaydeden Şentürk, Şeyh Edebali Üniversitesi Anaokulu öğrencilerinin kendisini ziyaret etmesinden mutluluk duyduğunu ifade etti.
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, ''Manevi değerlerimizi çocuklarımıza aktaralım. Önemli olan gelişme çağında çocuklarımızı sosyalleştirmek. Zihinsel gelişimlerini tamamlama noktasında, takviye etme noktasında eğitim faaliyetleri devam ediyor. Çocuklarımız, okulun adına da münasip olacak şekilde Şeyh Edebali'den güzel öğütler okudular. Bu öğütler onlar için ileride hayat düsturu olacak'' diye konuştu.
Minik öğrenciler Şeyh Edebali’nin özlü ve güzel sözleri ezbere okudu Öğrencilerin sosyal, kültürel gelişimine destek verme, sevgi, saygı, hoşgörü, merhamet, adil olma gibi manevi değerlerin çocuklara aktarılmasının hedeflendiği proje kapsamında, çocuklar Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ün elini öperek hatır sordular. Çocuklar, Şeyh Edebali'nin öğüdü ile değerleri yansıtan özlü ve güzel sözlerden oluşan sunum yaptı. Bilecik Valisi Bilal Şentürk, çocuklara çeşitli hediyeler vererek, hatıra fotoğrafı çektirdi.
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