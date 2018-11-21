Minik öğrenciler meyvelerle Gazze’ye yardım gönderiyor

-Kasalardaki meyveler

-Meyveleri alan öğrenciler

-Öğrencilerin sevinci ve coşkusu

-Öğrencilerden röportajlar

-İHH Şanlıurfa Temsilcisi Behçet Atilla röportaj



( ŞANLIURFA )- Şanlıurfa’da Gazze için okulda manav açıldı- Minik öğrenciler aldıkları meyvelerle Gazze’ye yardım gönderiyor ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da iki okulda açılan manavda alışveriş yaparak meyve alan minik öğrenciler bu sayede Gazze’ye yardım gönderilmesini sağlıyor. Şanlıurfa’da İHH İnsani yardım vakfı tarafından iki okulda Gazze Manavı açıldı. Manavdan alışveriş yapan öğrenciler Gazze’ye yardım gitmesine katkı sağlıyor. Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam-Hatip Ortaokulu ile Koç Orta Okulunda açılan manavda elma, muz, mandalina, portakal ve nar gibi meyveler satılıyor. 50 kuruş ile 2 lira arasındaki fiyatlarla satılan meyvelerden alan minik öğrenciler, Gazze’deki Müslüman kardeşlerine yardım gitmesine katkı sağlıyor. Hem meyve alıp sağlıklı beslendiklerini hem de Gazze’deki Müslümanlara yardımda bulunduklarını söyleyen öğrencilerin yardım kampanyasına verdikleri destekten dolayı yaşadıkları coşku ise kameralara yansıdı. İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Temsilcisi Behçet Atilla, yardım çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada,” İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Temsilciliği Genç İHH’sı olarak Gazze’deki Müslüman kardeşlerimize destek anlamında, Yahudi, Siyonistlerin zulmü altındaki Gazzeli kardeşlerimize destek amacıyla okullarımızda Gazze Manavı açtık. Yavrularımız hem sağlıklı beslenirken diğer taraftan da bu yardımların Gazze’ye gitmesini sağlıyorlar” diye konuştu.

(Şİ-LO-Y)

