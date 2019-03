Minik Nurcan'ın ağlatan dramı

-Gözleri görmeyen kızın görüntüsü

- Adana'da akraba evliliği nedeniyle ağır anemi hastası olarak dünyaya gelen, bu hastalıktan kardeşinin iliğiyle kurtulan ancak daha sonra Türkiye'de sadece 15 kişide görülen ve beyindeki bazı damarların tıkanması sonucu geçici felçlere neden olabilen moyamoya hastalığına yakalandıktan sonra görme yeteneğini de kaybeden 7 yaşındaki Nurcan'ın dramı yürek burkuyor. Ağabeyi de kendisi gibi anemi hastası olan Nurcan'ın ailesi çocuklarının kurtarılması için yardım bekliyor. Adana'da 10 yıl önce akraba evliliği yapan Basri-Gurbet Demircan (32) çiftinin bir yıl sonra Ahmet Can (9) ismini verdikleri bir erkek çocukları oldu. Çocuk sık sık rahatsızlanınca hastaneye götürdüklerinde anemi rahatsızlığı olduğu tespit edildi. Doktorlar hastalığın akraba evliliğinden kaynaklandığını ve ağır anemi hastalığı olduğunu bildirerek kurtuluşun ilik nakli olduğunu söyledi.



Bunun üzerine aile ilk çocuktan 2 yıl sonra ise Nurcan (7) ismini verdikleri bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Ancak kız çocuğu da anemi hastası olduğu için ilik nakli yapılamadı. Bu kez aile iki çocuğun hastalığıyla mücadele etmeye başladı.

Doktorlar çocukların kurtuluşu için ilik naklinin şart olduğunu ilaçlı tedavinin bir yere kadar olduğunu söyledi.



Aile ilik nakli için sıraya girdi ancak bir türlü nakil yapılmadı. Bu nedenle aile, ilik nakli yapılması için üçüncü çocuğu yapmaya karar verdi. Çiftin Umutcan (4) ismini verdikleri bir erkek çocukları daha oldu. Yapılan kontrollerde çocuğun sağlıklı olduğu belirlenerek önce durumu daha ağır olan Nurcan'a ilik nakli yapıldı. Nurcan Demircan anemi rahatsızlığından kurtulduğuna aile sevinirken kontrole gittiklerinde bu kez de moyamoya ismi verilen ve Türkiye'de sadece 15 kişi de görülen bir hastalığa yakalandığı tespit edildi. Aile çocuğunun kurtulduğuna sevinirken tekrar yıkıldı. Bu hastalık nedeniyle gün be gün eriyen Nurcan'ın gözleri de görmez oldu. Anne ne yapacağını şaşırmışken, diğer anemi hastası çocuğuna da en küçük oğlundan ilik nakli yapmak için hazırlık yapıyor. Anne Gurbet Demircan, üçüncü çocuğun sağlıklı olması durumunda diğer çocuklarına umut olacağının söylendiğini belirterek, "Öyle de oldu zaten kızımın umudu oldu. İlik nakli yaptılar yüzde 99 uydu. İnşallah oğluma da umut olacak. Ancak kızımda bu kez de moyamoya rahatsızlığı çıktı. Bu nedenle damarlar tıkandığı için kızımın artık gözleri de görmüyor. Kızım için en ufak bir umut vermiyorlar bize. Bu hastalık Türkiye’de 15 kişide varmış ve bunlardan 1’ide benim kızım, tedavisi de yokmuş burada. Bir anne için gerçekten çok zor günler yaşadım. Ben onlara bakıyorum ve her gün ölüyorum benim ne çektiğimi Allah bilir. Bazı günler yatmıyorum sabaha kadar baslarında duruyorum" diyerek gözyaşı döktü. Eşinin çalışamadığını belirten Demircan, "Bir oğlumu tedaviye ayrı götürüyorum diğer kızımı ayrı nasıl çalışsın ki. Sürekli ağır ilaçlar kullanıyorlar halsiz ve bitkin oluyorlar. Kemoterapi zaten yapıldı saçları döküldü. Akşama kadar 12 tane ilaç içiyor ve kullanmak istemiyor zorla veriyorum. Biran önce çocuklarımın sağlığına kavuşmasını bekliyoruz" diye konuştu.