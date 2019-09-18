-İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nevzat Akbaş’ın konuşması

-Öğrencilerin çiçek vermesi

-Mehter takımı gösterisi

-Öğrencilerin gösterilerinden detaylar

-Temsili ders zili çalınması



( KARABÜK ) "Minik mehteranlar" büyük beğeni topladı KARABÜK



- Karabük Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen İlköğretim Haftası etkinliklerinde minik mehteran takımının yaptığı gösteri büyük beğeni topladı. Karabük Kent Meydanı’nda yapılan ilk törende İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nevzat Akbaş tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören sona erdi. Karabük Merkez Spor Salonu’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nevzat Akbaş, uzun bir tatilin ardından yeni bir eğitim-öğretim yılına "merhaba" demenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Karabük’te 37 bin 500 öğrencinin eğitim gördüğünü, 3 bin 600 öğretmen ve personelin görev aldığını ifade eden Akbaş, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ’Zengin bir medeniyet birikimini temsil eden, genç ve dinamik nüfusa sahip, geleceğe dair iddiaları olan, ülkemizin hedeflerine ulaşması, nesillerini kaliteli bir eğitim öğretim sistemiyle buluşturmasına bağlıdır’ sözleri ile ufuk açtığı ve Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk tarafından açıklanan 2023 Eğitim Vizyonunda en büyük ihtiyacımızın ’Akleden kalpler yetiştirmek’ olduğu vurgulamıştır. Bu kapsamda da bizlere düşen görev, Eğitim Vizyon Belgesi diliyle ’Eğitim sistemimizin tüm organlarında nitelik devrimini gerçekleştirme konusundaki kararlılığımızı tüm açıklığıyla ortaya koymaktır’ İlimiz yeni eğitim öğretim yılının bir önceki yıldan daha başarılı ve verimli geçmesi, 37 bini aşkın öğrencimizin sınıflarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuştuklarında yüzlerindeki o tebessümü, mutluluğu ve heyecanı aynı karede yakalayabilmek adına, yaz tatilinde başta 70 okulumuzda bakım ve onarım olmak üzere tüm eğitim kurumlarımız, bodrumundan çatısına kadar hazır hale getirilmiştir" dedi.

Konuşmanın ardından Demir Çelik 50. Yıl İlkokulu 4. sınıf öğrencileri tarafından 1. sınıfa başlayan miniklere "Hoş geldiniz" çiçeği verildi.

Etkinlikte, Kayabaşı Ortaokulu öğrencilerinden oluşan "mehteran takımı" gösteri yaptı. Öğrenciler yaptıkları gösteri de "Bu bayrak" şiiri ile "Ceddin Deden" marşını söyleyerek büyük beğeni topladı. Törende; Aydınlıkevler İlkokulu öğrencileri tarafından "Hep seninleyiz Türkiye", Mehmet Akif ilkokulu öğrencileri tarafından "Kanımda asalet var sen Türk çocuğusun", Aydınlıkevler İlkokulu öğrencileri tarafından "Dalga Dalga Bayrağım" ve flüt gösterisi ile Özel Bahçeşehir İlkokulu folklor ekibi tarafından Karadeniz ve Ege yöresine ait folklor gösterisi sahnelendi. Karabük Vali Vekili Barboros Baran, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nevzat Akbaş tarafından temsili ders zili çalınmasının ardından tören sona erdi.

