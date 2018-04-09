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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Minik engelliler bir günlüğüne polis oldu - KARS

Minik engelliler bir günlüğüne polis oldu - KARS

- Polis ekiplerinin çocukları ev ve okuldan alması - Çocukların ekip araçlarına binmesi - Engelli çocukların Çevik Kuvvet Şubesine getirimesi - Çocuklarla pasta kesilmesi - Engelli çocukların TOMA ile su sıkması - Asayiş Şube Müdürü Mehmet Remzi Köpüklüoğlu'un konuşması Kars Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatının 173. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikle engelli çocuklar bir günlüğüne polis oldu.Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yılı etkinlikleri kapsamında, engellilerin sosyal hayata katılımının sağlanması ve toplumda engellilik bilincinin artırılması amacıyla engelli minik çocuklarla bir araya gelindi.Polis ekipleri, ekip araçlarıyla engelli minik çocukları ev ve okullarından alarak Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne getirdi. Bir günlüğüne polis olan ve polis kıyafeti giyen minikler yolculuk sırasında sirenlere basarak, sürücüleri megafonlarla uyardı.Engelli çocuklar, keyifli anlar yaşayarak polis ağabeyleri ve ablalarıyla pasta kesti. Oldukça mutlu oldukları gözlenen çocuklar, MOBESE ve muhabere merkezlerini gezdi. Çocuklar daha sonra Toplumsal Olaylara Müdahale Aracına (TOMA) binerek su sıktı.Asayiş Şube Müdürü Mehmet Remzi Köpüklüoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kars Valisi Rahmi Doğan ve İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik'in talimatlarıyla etkinliğin gerçekleştirildiğini söyledi.

Köpüklüoğlu, "Bu günümüzde engelli çocuklarımızla birlikte olalım, onlara bir gün de olsa polisliği yaşatalım istedik, onların sevinçlerine ortak olalım istedik, çünkü biz hep birlikteyiz." dedi.
Köpüklüoğlu, çocukların mutlu olduklarını ve keyifli zaman geçirdiklerini ifade ederek, "Çocukları alarak Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne getirdik, burada tüm arkadaşlar onları karşılayarak mutlu anımızı paylaştık. Pasta kestik. Çevik Kuvvet araçları, MOBESE merkezini dolaştırdık. Kars Emniyet Müdürlüğü olarak aileleriyle birlikte katıldıkları için kendilerine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Engelli Çocuk Polis Polis Kıyafeti Kullar Sosyal Hayat 

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