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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Minik eller kuşları yuvasız bırakmadı - DİYARBAKIR

Minik eller kuşları yuvasız bırakmadı - DİYARBAKIR

- Kuşlar Yuvasız Kalmasın pojesinden detay görüntü - Gercüş Ortaokulu Müdürü Kudbettin Çelik ile röportaj - 7'nci sınıf öğrencisi Emine Halitoğlu ile röportajMinik eller kuşları yuvasız bırakmadı - Batman'ın Gercüş ilçesinde ortaokul öğrencileri, "Kuşlar Yuvasız Kalmasın" projesi kapsamında yaptıkları kuş yuvaları ve sulukları, okul, park ve hastane bahçesindeki ağaçlara astıBATMAN (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde, ortaokul öğrencileri tarafından yapılan kuş yuvaları ve sulukları, okul, park ve hastane bahçesindeki ağaçlara yerleştirildi.Gercüş Ortaokulu öğrencileri, değerler eğitimi kapsamında doğa ve hayvan sevgisine dikkati çekmek amacıyla "Kuşlar Yuvasız Kalmasın" projesini hayata geçirdi.Projede, kış aylarında kuşların üşümemesi ve yem ihtiyaçlarının karşılanması için ahşap ve atık malzemelerden kuş yuvası ve suluk yapıldı.Öğrenciler 50 kuş yuvasını ve sulukları, okul, park ve hastane bahçesindeki ağaçlara astı.Gercüş Ortaokulu Müdürü Kudbettin Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuşların üşümemesi için proje hazırladıklarını belirterek, "Projemizin amacı geri dönüşümü sağlamak, bu bilinci çocuklara aşılamak ve kış şartlarında dışarıda kalan kuşlarımıza yuva yapmak. Öğrencilerimiz çok güzel bir çalışma yürüttü." dedi.
7'nci sınıf öğrencisi Emine Halitoğlu da kuşlar için yuva yaptıkları için çok mutlu olduklarını belirtti.
Proje ile insanlara hayvan sevgisini aşılamak istediklerini dile getiren Halitoğlu, "Eminim bu projeden hem kuşlar hem de bizler faydalanacağız. Kuşlar için ahşaptan ev yaptık. Pet şişelerden de suluk hazırladık. Bunları ilçenin farklı yerlerinde bulunan ağaçlara astık." ifadelerini kullandı.

Kuş Yuvası Geri Dönüşüm Öğrenciler Hayvan Sevgisi Hastane Bahçesi 

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