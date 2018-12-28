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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Minik eller kuşlara yuva yaptı - BATMAN

Minik eller kuşlara yuva yaptı - BATMAN

- Ağaçlara kuş yuvalarının yerleştirilmesi - Öğrencilerin toplanması - Batman Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Recep Kavuş'un konuşması - Yunus Emre ilkokulunun müdürü Rıdvan Pekince'nin konuşması - Öğrencilerden Harun Değer'in konuşaması - DetaylarBATMAN (AA) - Batman Çevre Gönüllüleri Derneği ile bir ilkokul öğrencilerinin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte, ağaçlara kuş yuvaları monte edildi.Yunus Emre ilkokulunda düzenlenen etkinlikte, okulun bahçesinde bulunan ağaçlara kuş yuvaları yerleştirildi. Batman Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Recep Kavuş, burada yaptığı açıklamada, öğrencilerle birlikte okul bahçelerini renklendirmek istediklerini söyledi.

Kavuş, canlıların özellikle kış aylarında yaşam koşullarının daha çok zorlandığını belirterek, şöyle dedi:"Amacımız hayvan haklarına dikkat çekmek ve bu soğuk kış günlerinde hem barınma hem de yiyecek konusunda toplumu duyarlılığa davet etmektir."Yunus Emre ilkokulunun müdürü Rıdvan Pekince ise, etkinlik ile öğrencilere hayvan sevgisini aşılamaya çalıştıklarını kaydetti.
Öğrencilerden Harun Değer, okuldaki ağaçlara kuş yuvaları astıkları için mutlu olduğunu söyledi.

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