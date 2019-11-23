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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Minibüsün kanala düştüğü kaza kamerada..3 yaralı

Minibüsün kanala düştüğü kaza kamerada..3 yaralı

Güvenlik kamerası

İlk Müdahale Sağlık Ekibi Jandarma Güvenlik Kamerası Direksiyon 

-Kaza sonrası görüntüler

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde minibüsün kanala düşmesi sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Yerköy girişinde meydana geldi. H.S. idaresindeki 50 DP 385 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Meydana gelen kaza, çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
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