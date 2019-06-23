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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Minibüsün çarptığı çocuk öldü - GAZİANTEP

Minibüsün çarptığı çocuk öldü - GAZİANTEP

- Adli Tıp Kurumu - Cenaze aracı - Çocuğun cenazesinin aileye teslim edilmesi - Cenaze aracının hareket etmesi - Gülçin Aslan'ın fotoğrafı Gaziantep 'te minibüsün çarptığı çocuk öldüGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in merkez Şahinbey ilçesinde minibüsün çarptığı çocuk, hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Hacı D. idaresindeki 27 S 3335 plakalı işçi minibüsü, Ünaldı Mahallesi 16 Nolu Cadde'de, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülçin Aslan'a (9) çarptı.Ağır yaralanan Aslan, 112 Acil Servis ekiplerince kent merkezindeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Aslan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Gülçin Aslan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.Alınan bilgiye göre, Hacı D. idaresindeki 27 S 3335 plakalı işçi minibüsü, Ünaldı Mahallesi 16 Nolu Cadde'de, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülçin Aslan'a (9) çarptı.Ağır yaralanan Aslan, 112 Acil Servis ekiplerince kent merkezindeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Aslan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Gülçin Aslan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Hastane Cenaze İşçi Minibüsü 

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