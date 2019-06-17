Minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu - KARABÜK
- Güvenlik kamerasıMinibüsün altında kalmaktan son anda kurtulduKARABÜK (AA) - Karabük 'te yolda yürürken yağmurdan kaçmak isteyen kadın, arkadaşının müdahalesiyle minibüsün altına kalmaktan son anda kurtuldu.Bayır Mahalle Menderes Caddesinde 2 arkadaşıyla yürüyen kadın, aniden bastıran yağmurdan kaçmak istedi.Bu sırada arkasından gelen minibüsü fark etmeyen kadın, arkadaşının ani refleksiyle aracın altında kalmaktan kurtuldu.Olayı şokunu bir süre atlatamayan 3 arkadaş, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.Yaşananlar ise yakınlardaki bir iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı.
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