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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Minibüsten çıkan mülteciler polisleri şoke etti

Minibüsten çıkan mülteciler polisleri şoke etti

Kaçak şahısların minibüsten indirilmesi

( VAN )- Minibüsten 29 göçmen çıktı VAN

Polis Kaçak Göçmen Kaçak Mülteci Akalan 


- Van’ın Gürpınar ilçesinde durdurulan bir minibüste 29 kaçak göçmen yakalandı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince Hakkâri-Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir minibüsün durdurulduğu belirtildi. Yapılan aramada, 25 Afganistan ve 4 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 29 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yapan ve gözaltına alınan T.A. isimli şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, kaçak şahıslar ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. (MSA-Y)
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