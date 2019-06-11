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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Minibüsteki 2 bin TL'yi dakikalar içinde alıp ortadan kayboldu

Minibüsteki 2 bin TL'yi dakikalar içinde alıp ortadan kayboldu

- Soygun anı

Soygun Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Polis Ekipleri 

-hırsızın paraları alması
-minibüs içinde olaşması
-detaylar

( ANTALYA )- Minibüs soygunu kamerada ANTALYA

- Antalya'da bir hırsız park halinde olan minibüsü dakikalar içinde soyup kaçtı. Yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. Antalya'da park halindeki minibüse giren hırsız çevrede kimsenin olup olmadığını kontrol etti. Genç hırsız dakikalar içinde minibüsü didik didik ederek değerli şeyler aradı. Koltuk üstlerinde bagajları dahi açıp inceleyen hırsız, kameranın olduğundan habersiz rahatlıkla soygunu gerçekleştirdi. Minibüsteki 2 bin TL'yi dakikalar içinde boşaltıp kendi ceplerine dolduran genç hızla olay yerinden kaçtı. Gencin havalimanı çevresinde sürekli hırsızlık yaptığı ve otostopla Antalya'ya geldiğini söylediği öğrenildi. Konuya ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı. (JA-
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