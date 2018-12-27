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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Minibüste sıkışan kediyi polisler kurtardı - ADANA

Minibüste sıkışan kediyi polisler kurtardı - ADANA

- Minibüste sıkışan kedinin polislerce kurtarılması - Polis ekiplerinin aracı incelemesi - Polis memurunun aracın altına girip kediyi kurtarması - Polis memurunu hastanede aşı olmasıMinibüste sıkışan kediyi polisler kurtardıADANA (AA) - Adana 'da park halindeki minibüste sıkışan kedi, polis ekiplerince kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde park halindeki 01 BGG 05 plakalı minibüsün altından kedi sesini duyan vatandaşlar polise haber verdi.Olay yerine gelen ekiplerden görevli bir polis memuru aracın altına girerek kediyi aradı. Zaman zaman diğer görevlilerin kaportaya vurarak sesini duymaya çalıştıkları kedi, yaklaşık 1 saatlik uğraşın ardından kurtarıldı.Görevliler kurtarılan kediyi serbest bırakırken, kurtarma sırasında elinden yaralanan polis memuru arkadaşları tarafından Çukurova Devlet Hastanesine götürüldü.Eline pansuman yapılan görevliye, kuduz ve tetanoz aşısı yapıldı.

Tetanoz Aşısı Hastane Polis Memuru Polis Ekipleri Irak 

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