Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Minibüste sahte alkol imalatı yapan şahıs bekçiler tarafından yakalandı

Minibüste sahte alkol imalatı yapan şahıs bekçiler tarafından yakalandı

Bekçilerin aracı kontrol etmesi

Akalan İtiraf Bandrol Avcılık Sahte Rakı 

-Genel detay
-Ele geçirilenlerin fotosu

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bayrampaşa'da açık alanda minibüsün içerisinde sahte alkol imalatı yapan bir şahıs bekçiler tarafından yakaladı. Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gece Kartalları olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri, 1 Ağustos 22.15 sıralarında Bayrampaşa Kocatepe Mahallesinde açık alanda park haline bulunan bir minibüsün durumundan şüphelenerek kontrol etti. Araçta yapılan aramada, 3 adet 0.5 litrelik pet şişeler içerisinde sahte viski, 6 adet 0.5 litrelik pet şişeler içerinde sahte votka, 10 adet 0.25 litrelik pet şişeler içerisinde sahte votka,8 adet 0.7 litrelik cam şişelerde bandrolsüz kaçak rakı,8 adet 1.5 litrelik pet şişeler içerisinde şekerli su, 1 adet 1,5 litrelik pet şişe içerisinde ballı su, 5 adet 0.33 litrelik cam şişe içerisinde sahte rakı,2 adet 0.5 litre içerisinde sahte rakı, 1 adet 1.5 litrelik hazır meyve suyu alkol karışımı hazır sıvı madde, 5 adet 5 litrelik boş cam şişe,41 adet 0.5 litrelik boş pet şişe, 31 adet 0.25 boş pet şişe ele geçirildi. Gözaltına alınan Şaban T. ( 57) isimli erkek şahıs, sahte alkol imal ettiğini itiraf ettiği öğrenildi. İşlemleri tamamlanan Şaban T. savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.
İlgili Foto Galeriler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Annelerinin yasak aşkını dedektif kardeşler çözdüAnnelerinin yasak aşkını dedektif kardeşler çözdü
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı