Minibüste başörtülü kızın darp edilmesi davasına devam edildi

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( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- Maltepe'de lise öğrencisi genç kızın başörtüsü taktığı gerekçesiyle darp edilmesine ilişkin sanık Ayhan Almıla Kursar'ın 7 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davaya devam edildi. Duruşma öncesinde KADEM adına açıklama yapan avukat Şengül Karslı, “Fatma Dilara’nın hür iradesinin haksızca sorgulanarak, tercih ettiği başörtüsü sebebiyle şiddete maruz kalması ülkemizin geleceği açısından endişe vericidir” dedi.

Maltepe'de lise öğrencisi genç kızın başörtüsü taktığı gerekçesiyle darp edilmesine ilişkin sanık Ayhan Almıla Kursar'ın 7 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 19’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, mağdur Fatma Dilara Aslıhan Yiğit ve avukatı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı katıldı.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) üyeleri de salonda hazır bulundu. Mahkeme hakimi, soruşturma aşamasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden gelen 'suça yönelik cezai sorumluluğu azalmıştır' raporuyla Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesi'nden gelen 'cezai sorumluluğu tam' raporu arasındaki çelişkilerin kesin olarak giderilmesi için Adli Tıp Kurumu’ndan istenen raporun gelmediğini tutanağa geçirdi. Raporun düzenlenmesinin beklenmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi. Duruşma öncesinde Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) adına açıklama yapan avukat Şengül Karslı, “16 yaşındaki lise öğrencisi Fatma Dilara Aslıhan Yiğit, geçtiğimiz yıl Şubat ayında başörtülü olduğu gerekçesiyle bindiği minibüste bir kadın tarafından sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldı. Lise öğrencisi genç bir kıza sözlü ve fiziksel şiddet uygulayan kişi ise maalesef yine bir kadındı. Bu vahim olayın yine bir kadın tarafından, kendisi gibi düşünmeyen ve farklı bir yaşam biçimini benimseyen bir kadına karşı işlenmesini son derece üzüntü ile karşıladık” dedi.

“Fatma Dilara, gerçek dışı bir düşünce yapısıyla karşı karşıya kaldı” “Bireyin en temelde yaşamını tehdit eden ve toplumsal hayata katılımına engel olan şiddet, yalnızca kadınları değil bir bütün olarak toplumu da olumsuz etkilemesi açısından çok boyutlu sosyal bir sorundur” diyen Karslı, “Fatma Dilara, toplumda tek tip birey ve tek tip yaşam tarzı oluşturmak gibi gerçek dışı bir düşünce yapısıyla karşı karşıya kalarak şiddete uğramıştır. İnsanlık tarihinde hiçbir toplum bu tarz kısır ve hastalıklı bir düşünce yapısını benimsememiş ve hoşgörü göstermemiştir” ifadelerini kullandı. “Bu tarz saldırılar, toplumsal açıdan son derece tehlikelidir” Karslı, “Fatma Dilara’nın hür iradesinin haksızca sorgulanarak tercih ettiği başörtüsü sebebiyle şiddete maruz kalması ülkemizin geleceği açısından da endişe vericidir. Yarının karar alma mekanizmalarında bulunacak olan gençlerin, fikir ve kişiliklerinin oluştuğu yaşlarda hürriyet ve özgürlükleriyle ilgili bu tarz saldırılara uğramaları toplumsal açıdan da son derece tehlikelidir” şeklinde konuşarak, KADEM olarak, davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını kaydetti.

(GE- ÖY-

