Minibüste 63 kilogram eroin ele geçirildi - VAN

- Minibüste yapılan arama Van 'da uyuşturucuyla mücadeleVAN (AA) - Van 'da il genelinde 6 ayda düzenlenen operasyonlarda 2 ton 804 kilo 639 gram eroin ele geçirildi. - Minibüste 63 kilogram eroin ele geçirildiBu arada ekipler, Kurubaş mevkisindeki kontrol noktasında şüphe üzerine durdurdukları 65 KA 083 plakalı minibüste arama yaptı.Narkotik köpeği "Bozu''nun da kullanıldığı aramada minibüsün tavanına gizlenmiş 122 paket halinde 63 kilo 228 gram eroin bulundu.Sürücü, "uyuşturucu veya uyarıcı ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.