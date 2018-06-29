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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Minibüsçülerin kavgası kameraya yansıdı

Minibüsçülerin kavgası kameraya yansıdı

Güvenlik kamerası görüntüleri

( BURSA ) BURSA

Polis Tahkikat Kamera Minibüsçü 


- Bursa’nın Mudanya ilçesinde minibüsçüler trafikte kavga etti. Mudanya ilçesinde seyir halind olan 16 M 8048 plakalı minibüsün sürücüsü Tezcan K, Mehmet Ç. isimli şahsın kullandığı minibüsün önüne geçmeye çalıştı. Mehmet Ç’nin sürdüğü minibüsün korsan plakalı olduğu iddia edilirken, aracın Güzelyalı minibüs hattında çalıştığı öğrenildi. İki aracın sürücüsü arasında trafikte başlayan münakaşa kısa sürede kavgaya dönüştü. Aynı hatta çalışan Osman Ç., tartışmayı görünce kavgaya dahil oldu. Osman Ç, arkadaşıyla tartışan Tezcan K'yi darp etmeye başladı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Tezcan K, şahıslardan şikayetçi olurken, polis olayla alakalı tahkikat başlattı. (HY-MŞ)
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