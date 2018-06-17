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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Minibüs suda mahsur kaldı, itfaiye ekipleri yolcuları sırtında taşıdı

Minibüs suda mahsur kaldı, itfaiye ekipleri yolcuları sırtında taşıdı

suda mahsur kalan minibus ve kamyon

Kırköy Mahsur Kaldı Bild Sudan 

-itfaiyenin yolcuları sırtında taşıması
-araçların sudan çekilmesi
-detaylar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Bakırköy İncirli köprüsü altında içerisinde yolcu olan bir minibüs ve kamyon, biriken yağmur suları nedeniyle mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri mahsur kalan yolcuları sırtında taşıdı. İstanbul'da biranda bastıran şiddetli yağmur nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. Bakırköy İncirli köprü altında içerisinde yolcu olan bir minibüs ve bir kamyon suda mahsur kaldı. Çevredekiler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri minibüste mahsur kalan 5 kişiyi sırtında taşıyarak sudan çıkarttı. Vatandaşları sudan çıkartan ekipler daha sonra araçları da itfaiye araçlarına bağlayıp çekti. Olay yerine gelen belediye ekipleri de köprü altında biriken suyu tahliye çalışmalarına başladı.
(VK- ÖY-
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