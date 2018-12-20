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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Minibüs şoförü gaspçıların elinden “Ben emekli polisim” diyerek kurtuldu...Dehşet anları kamerada

Minibüs şoförü gaspçıların elinden “Ben emekli polisim” diyerek kurtuldu...Dehşet anları kamerada

-Güvenlik kamerası-

Acil Servis Minibüs Şoförü Polis Memuru Emekli Polis Polis Ekipleri 

-saldırı anı
-saldırganların kaçması
--aktüel-
-Ömer Aşık’ın vücudunda oluşan yaralar
-Ömer Aşık’ın olayı anlatması
-detaylar

( AYDIN )- 3 gaspçının saldırısına uğrayan emekli polise 8 dikiş atıldı- Durakta yolcu beklerken saldırıya uğrayan minibüs şoförü, emekli polis olduğunu söyleyince kurtuldu AYDIN

- Aydın’ın Nazilli ilçesinde, emekli olduktan sonra şehir içi şoförlüğü yapan Ömer Aşık, durakta yolcu beklerken 3 gaspçının saldırısına uğradı. Boğazına bıçak dayanmasına rağmen gaspçılara teslim olmayan Aşık’ın koluna 8 dikiş atıldı. Olay, önceki akşam sat 22.30 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Nazilli şehir merkezinde hizmet veren 09 M 1515 plakalı 4 numaralı şehir içi minibüsü, durakta yolcu gibi bekleyen 3 kişi tarafından durduruldu. Aracın boş olduğunu gören saldırganlar, araca biner binmez araç şoförü emekli polis memuru Ömer Aşık’ın boğazına bıçak dayadı. Yüzlerinin yarısı kapalı olan 3 gaspçıya uzun süre direnen şoför Ömer Aşık ile gaspçılar arasında boğuşma yaşandı. Yaşanan boğuşma sırasında bıçak darbelerinin hedefi olan Aşık, boğazı, sağ omzu ve elinden yaralandı. Ömer Aşık’ın boğuşma sırasında “Ben emekli polisim” demesi üzerine panikleyen 3 saldırgan, omuzuna bıçağı vurduktan sonra paniğe kapılarak araçtan inip kaçmayı başardı. Amaçlarına ulaşamayan saldırganları aracıyla bir süre takip etmeye çalışan Aşık, polisi arayarak yardım istedi. Nazilli Devlet Hastanesi acil servisine giden Aşık’ın boğan ve elindeki yaralara pansuman yapılırken, omzunda oluşan 5 santimetre uzunluğunda ve 2 santimetre derinliğindeki yaraya 8 dikiş atıldı. Araç içi kameraya saniye saniye yansıyan saldırı görüntülerinde, Ömer Aşık’ın 3 gaspçıya direnmesi ve yaşanan boğuşma ile omzunda derin bir yara açan bıçaklama anı yer aldı. Kamera kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. El frenini silah sandılar Gece nöbetindeyken yolun kenarında bekleyen 3 kişinin aracın boş olduğunu görünce ıslık çalıp minibüsü durdurduğunu belirten Ömer Aşık, yaşadığı korku dolu anları şu şekilde anlattı: “Binmeleri için durduğum sırada hemen içeri girip boğazıma bıçak dayadılar. ‘Ben polisim, niye böyle bir şey yapıyorsunuz, size gösteririm şimdi’ deyip boğazıma dayanan bıçağı ittirdiğimde elim yaralandı. Panikleyip kaçmaya çalışırken, sağ omzuma bıçak vurdular. Boğuşma sırasında araba kaymaya başlamıştı. El frenini çekmek için eğildiğimde silah çıkaracak zannettiler. Ondan sonra üçü birden kaçıp gittiler. Üzerimde en fazla 120 lira vardı. Aram başı 40 lira düşer. 40 lira için böyle bir riske nasıl girilir anlayamıyorum”
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